إزالة 9 مخالفات بناء خلال حملات موسعة في طهطا بسوهاج

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، 5 تعديات بناحية مجلس قروي الصوامعة غرب، لأدوار عليا مخالفة على مساحة 490 مترا، كما تم وقف بناء مخالف وفك شدة خشبية على مساحة 370 مترا، بإجمالي 4 حالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

بلاغات للوحدة المحلية بمخالفات الأهالي

وقال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمدينة طهطا بسوهاج، إنه ورد بلاغات للوحدة بالمخالفات بعض الأهالي، وتم التحرك سريعا واتخاذ اللازم عقب التأكد من المخالفة، مع تنفيذ بعض الإزالة بأيدي العاملين.

التصدي للتعديات على أملاك الدولة

وأضاف «عوض» خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم المتابعة المستمرة لضبط مخالفات البناء والتصدي لها بكل أنواعها، مضيفًا أن الوحدة المحلية تعمل على مدار اليوم وفي كل الظروف، للحفاظ على الرقعة الزراعية والمظهر الجمالي والسيطرة على الزحف العمراني وتقنين البناء.