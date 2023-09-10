محافظة سوهاج تنشر أرقام فريق مبادرة «صوتك مسموع»

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مبادرة «صوتك مسموع»، وذلك لمتابعة سير العمل، وفحص الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وبرنامج «الواتس آب»، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بحضور محمود عاطف رئيس فريق المبادرة .

الاستجابة الفورية للشكاوى

ووجه نائب محافظ سوهاج، خلال الاجتماع بضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية، لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، وأيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة شكاوى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشكاوى الطرق .

ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأوضح «القاضي» أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها بسوهاج في أكتوبر 2018 وحتى أغسطس 2023 أكثر من 20080 شكوى، وتم التعامل معها بنسبة حل بلغت 98%، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الاستجابة لشكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، حيث تنوعت الشكاوى ما بين تعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، وقمامة، والكهرباء، والطرق، وصرف صحي ، وتجميل، بالإضافة إلى تلقي الإقتراحات والأفكار الجديدة.

التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة

ووجه نائب المحافظ الشكر لفريق العمل على مجهودات الفريق خلال الفترة الماضية والمساهمة في حل شكاوى البوابة الحكومة الموحدة، والغرفة المركزية لشكاوى حياة كريمة»، مؤكداً أنه يتابع باستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها، ومدى التنسيق مع الوحدات المحلية، و التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة، موجها بضرورة نشر الوحدات المحلية لأرقام تليفونات المبادرة في أماكن ظاهرة بالوحدات؛ لتسهل على المواطنين سرعة التواصل مع فريق العمل، وانجاز الشكاوى في وقت قصير.

جدير بالذكر، أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال رقم الواتس آب ( 01150606783)، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي صوتك مسموع )، والبريد الإلكتروني (Info7@mld.gov.eg) . .