«القومي للمرأة» يختتم فعاليات جلسة الاعتماد السابعة لبرنامج التثقيف المالي

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات جلسة الاعتماد السابعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب.

واستمرت الجلسة على مدار 5 أيام متتالية، واستهدفت 15 متدربة ممن تقدمن للحصول على البرنامج، واعتماد 7 مدربين ممن قام المجلس والمنظمة بتدريبهم وتأهيلهم خلال الفترة الماضية لاعتمادهم كمدربين وطنيين لبرنامج «التعامل الرشيد مع أموالي».

برنامج «التعامل الرشيد مع أموالي»

وأوضح المجلس القومي للمرأة، أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات، من خلال عدة أنشطة يقمن بها، ويتضمن عددا من الموضوعات، منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية الفصل بين الاحتياجات والراغبات، وإعداد الموزانة الشخصية ومتابعتها، ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف، ووسائل التمويل المختلفة والقروض، وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

اعتماد المدربين

ويواصل المجلس القومي للمرأة، مع منظمة العمل الدولية، اعتماد المدربين تباعاً وفق تقييمهم، حيث تم تدريب 107 مدربين تثقيف مالي، واُعتمد منهم 36 مدربا اعتماداً وطنياً.