«القومي للمرأة» يناقش قضية النساء والقيادة في منتدى «المنظمات الأهلية»

عقد منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة المنظمات الأهلية، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء المنتدى وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقد نظم الاجتماع، فريق المرأة والقيادة بالمنتدى.

وأشارت «عزة» إلى ضرورة التأكيد على أن تحقيق وصول المرأة في القيادة، يجب أن يبدأ من التنشئة الأسرية والتشجيع على المشاركة في الاتحادات الطلابية بالجامعة والحياة السياسية حتى الوصول إلى المناصب القيادية.

تمكين المرأة سياسيا

واستعرضت أميرة حسين عضو اللجنة، محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مؤكدة أنّ جميعها محاور متشابكة ولا يمكن الفصل بينها، وشددت على أن محور التمكين السياسي تتضمن منظور الحقوق السياسية وتحفيز المشاركة والتمثيل النيابي وزيادة فرصة المشاركة في الانتخابات.

وصول النساء للمناصب القيادية

فيما عّرفت سماح حلمي، عضو فريق المرأة والقيادة بالمنتدى، العمل الرعائي غير مدفوع الأجر، وأثره وتداعياته على وصول النساء للمناصب القيادية، وعلى تحقيق التوازن بين العمل والأسرة ، مشيرة إلى أهمية وضع اطار عمل لرسم استراتيجية حول العمل الرعائي لتحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية.

تضمن الاجتماع أيضًا تخصيص «جلسة لعرض خبرات وتجارب قيادات نسائية»، إذ عرضت داليا العجيمي، المديرة التنفيذية للموارد البشرية بأحد فنادق الغردقة، تجربتها في قطاع السياحة.

وعرضت عبير عصام رئيسة مجلس إدارة شركة عمار للتطوير العقاري ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالجيزة وعضو غرفة المتطورين العقاريين باتحاد الصناعات المصرية، تجربتها في القطاع الخاص، كما عرضت الدكتورة أمل حمادة الأستاذ المساعد للعلوم السياسية ومديرة وحدة النوع الاجتماعي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمنسق الأكاديمي لبرنامج ماجستير النوع والتنمية والحياة الأسرية، تجربتها في المنظمات الحكومية.