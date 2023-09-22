«القومي للمرأة» يشيد بإطلاق شبكة قنوات dmc لبرنامج «مصريات»

يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بتخصيص شبكة قنوات dmc برنامج جديد باسم «مصريات»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة، الذى يأتي ضمن خطة التطوير الخاصة بشبكة القنوات، بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال.

تاريخ المرأة المصرية

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها بحرص قنوات dmc ، على تضمين برنامج خاص للمرأة، يهدف إلى تسليط الضوء على القدوات الملهمة من السيدات المصريات اللاتي أثرن الحياة الفنية والاجتماعية والسياسية، والتاريخية، ولهن حياة حافلة من المواقف الوطنية، وفي حقب زمنية مختلفة، مما يتيح للأجيال الجديدة التعرف على التاريخ العظيم للمرأة المصرية في جميع المجالات.

برنامج مصريات

كما تتقدم الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهاني إلى الإعلامية المتميزة جاسمين طه زكي، لاختيارها لتقديم هذا البرنامج المهم، متمنية لها المزيد من النجاحات.