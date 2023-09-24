«شعبة المحمول» تكشف مفاجأة حول سعر iPhone 15 Pro Max.. كم يبلغ؟

سعر خيالي وصلت إليه عائلة هواتف آيفون 15 الجديدة في سوق الهواتف الذكية، بعدما بدأت شركة آبل بطرح سلسلة هواتف iPhone 15 في الأسواق العالمية، إذ تدعم هواتف السلسلة مجموعة من المزايا الجديدة، بعضها مألوفًا بالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد، ولكن هناك بعض المزايا غير موجودة في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد حتى الآن.

واقتربت سلسلة هواتف آيفون 15 من آلاف الجنيهات وتجاوزت حدود الأسعار المتعارف عليها محليًا بالنسبة لسوق الهواتف الذكية، إذ وصل سعر iPhone 15 Pro Max في مصر، إلى نحو 100 ألف جنيه للنسخة 512 جيجا بايت، بينما يصل سعر النسخة 265 جيجا بايت إلى 85 ألف جنيه، أما iPhone 15 Pro فهو متاح للحجز بسعر 67 ألف جنيه لنسخة 256 جيجا.

ما سر ارتفاع سعر هاتف iPhone 15 Pro Max؟

وعن الأسعار الخيالية التي وصل إليها سعر iPhone 15 Pro Max على وجه التحديد، يقول محمد طلعت، رئيس شعبة الهاتف المحمول بالغرفة التجارية، إنّ هواتف آيفون لم تأتِ إلى مصر عن طريق الاستيراد وإنما دخلت بصحبة راكب، بسبب عدم إتاحة شركة «آبل» حجز الهاتف داخل مصر: «الشركة اللي بتستورد التليفون ده كانت بتستورد لحد فئة آيفون 13، لكن آيفون 14 وآيفون 15 لأ، فـ كل ده بيجي بصحبة راكب أو حد جاي من برة معاه تليفونين ياخدوهم ويبيعوهم في السوق».

وأضاف رئيس شعبة الهاتف المحمول خلال حديثه لـ«الوطن» إنّ هذا الهاتف ينطوي على نوعين هما الصينية والعربية، إذ يكون الهاتف المصنوع عربيًا أغلى سعرًا من الهاتف الصيني، فـ مثلًا يباع الهاتف الصيني في الإمارات بسعر 6800 درهم، فيما يباع التليفون العربي بسعر 7800 درهم، ونظرًا لكثرة الطلب على الدرهم ازداد سعره حتى ارتفع من 8.40 جنيه إلى 11.25 جنيه، ليتراوح سعر الهاتف بين 76 ألف و87 ألف جنيه مصري.

ويقول «طلعت» إنّ هاتف iPhone 15 Pro Max فور طرحه في مصر، جرى بيعه بسعر 105 ألف جنيه، ثم 100 ألف جنيه، حتى وصل إلى سعر 93 ألف جنيه لنسخة 256 جيجا بايت: «الشخص اللي جايب التليفون بالسعر ده أكيد مش جايبه عشان يبيعه بتمنه لكن جايبه عشان يكسب فيه، لما يشتريه تاجر بسعر 87 ألف يديه لتاجر تاني هتلاقيه بيتباع بسعر 92 أو 93 ألف جنيه».

وبحسب رئيس شعبة الهاتف المحمول بالغرفة التجارية، من المتوقع انخفاض سعر هاتف آيفون 15 في مصر خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنّه لا يزال سلعة جديدة ويخطف انتباه السوق: «كل فترة هنلاقي الموبايل بينزل 2000 جنيه أو 3000، وده هيرتبط بردو بنسبة الطلب عليه».

ويقول رئيس شعبة الهاتف المحمول، إنّ هناك فئة من المواطنين دائمًا ما تحرص على شراء أحدث موديل من الهواتف الذكية مهما وصل سعره: «فيه ناس بتحب تمسك آخر موديل زي اللي بيتشري عربية كده بيقول أنا شاري عربية آخر موديل، وده بيكون في فئات معينة وهنلاقيه بيتباع رغم ارتفاع سعره المبالغ فيه».

مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max

وبحسب ما أعلنت شركة «آبل» يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max، مصمم من التيتانيوم الفائق الجودة والمستخدم في مجال الطيران والفضاء، وهو يجمع بين القوة وخفة الوزن ليقدم أخف موديلات Pro من Apple على الإطلاق.

ويأتي هاتف iPhone 15 Pro Max بشاشة مقاسها 6.7 بوصات، ويتميز بتصميم قوي وخفيف بأربعة ألوان جديدة مذهلة، تشمل: التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي، بالإضافة إلى تحسينات في نمط الليل وميزة HDR الذكية، وكاميرا تقريب مسافات 5x جديدة كلياً، حصريًا في هاتف iPhone 15 Pro Max.