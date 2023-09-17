مدير مكتبة الإسكندرية ينعى المترجم شوقي جلال.. تتلمذ على يديه أجيال كثيرة

نعت مكتبة الإسكندرية، المترجم والمفكر الدكتور شوقي جلال، الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، في بيان صحفي: «أنعى بكل الحزن والأسى، المفكر والمعلم والصديق لكل الأجيال الدكتور شوقي جلال، الذي أعطى للوطن والثقافة كل حياته».

أعمال جلال شوقي

والدكتور شوقي جلال عثمان، من مواليد القاهرة في 30 أكتوبر 1931، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، قسم الفلسفة وعلم النفس عام 1956، وتتلمذت على يديه، العديد من أجيال المترجمين المصريين والعرب.

وقدم المترجم الراحل، العديد من الإنتاج الفكري، بينها: «الترجمة في العالَم العربي: الواقع والتحدي»، الذي يعد مرجعًا في هذا الشأن، و«نهاية الماركسية» و«الحضارة المصرية: صراع الحضارة والتاريخ»، و«الفكر العربي وسيسيولوجية الفشل»، و«التفكير العلمي والتنشئة الاجتماعية»، و«ثقافتنا وروح العصر»، كما قدم العشرات من أعمال الترجمة المتميزة من بينها: «التنوير الآتي من الشرق» و«الإسلام والغرب»، و«بنية الثورات العلمية»، و«أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي»، و«الأخلاق والسياسة».

جوائز المفكر الراحل

ونال الفقيد العديد من الجوائز، كان آخرها عام 2018 «جائزة رفاعة الطهطاوي» من المركز القومي للترجمة، عن ترجمته كتاب «موجات جديدة في فلسفة التكنولوجيا»، و«جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي»، وشغل عضويةَ العديد من اللجان والهيئات الثقافية داخل مصر وخارجها.