نقابة العاملين بـ«صحة سوهاج» تدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

أعلن محمد حماد رضوان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصحة في سوهاج، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعم اللجنة النقابية لرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مناشدة الرئيس بالترشح

أضاف رئيس اللجنة النقابية في تصريحات لـ«الوطن»، أننا نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في كل أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة

وأشار إلى أن النقابات العمالية من خلال قواعدها المنتشرة في جميع المراكز والمدن بالمحافظة، على أتم الاستعداد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بيان اتحاد النقابات

ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ناشد في بيان له، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، في إطار الدور المهم الذي يؤديه الاتحاد العام، الذي يعد الممثل الشرعي لجميع فئات العمال بالجمهورية الجديدة.