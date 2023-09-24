«مستقبل وطن» بالفيوم يعلن دعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء

أعلنت الأمانة العامة لحزب «مستقبل وطن» بمحافظة الفيوم، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مُطالبين أهالي المحافظة بدعم الرئيس والوقوف إلى جانبه لاستكمال مسيرة البناء التي أطلقها في كل شبر بمصر، وذلك بعدما عانت الدولة ومرت بفترة من التحديات الصعبة، وحقق الرئيس خلالها 80% من استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنظيمي الذي عُقد في حزب «مستقبل وطن»، بحضور النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد بالحزب، والنائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم.

مناقشة ملفات حزبية وأمور تنظيمية

وناقش الاجتماع، بعض الأمور التنظيمية، والملفات الحزبية، فضلًا عن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المُقبلة، فيما طالب النائب علاء عابد، أهالي محافظة الفيوم، بضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي في الانتخابات المُقبلة، ليتمكن من استكمال مسيرة البناء التي تشهدها جميع محافظات مصر، موجهًا أعضاء الحزب ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المُقبلة.

توعية المواطنين بإنجازات السيسي

وشدد «عابد» على ضرورة التواجد بين الأهالي والذي يعد أساس نجاح العمل الحزبي، موجهًا بشن حملات تعريفية للمواطنين في مختلف أرجاء المحافظة بإنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات السابقة، فضلًا عن زيادة توعيتهم بضرورة وأهمية المشاركة السياسية.

استراتيجية مصر 2030

وأكد «عابد»، أنّ الرئيس السيسي حقق 80% من المستهدف باستراتيجية مصر 2023، ويجب دعمه لاستكمال البقية، مُشيرًا إلى أنّ الهيئة البرلمانية للحزب وفرت حزمة من القوانين التي تصب في صالح المواطن وذلك بعد دراسة احتياجات المواطنين.

استكمال مسيرة التنمية

وأردف النائب عصام هلال قائلًا إنّ «مستقبل وطن» يعلن دعمه الكامل لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، خصوصًا بعدما نهض بالدولة عقب مرورها بفترة تحديات عصيبة، كان آخرها قرارات الرئيس لدعم المواطني السيسي والتي أعلن عليها خلال زيارته لمحافظة بني سويف، مُطالبًا بضرورة الحشد خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وتوصيل رسالة للعالم كله بأن الشعب المصري متماسك وإيد واحدة، ويصطفون خلف الرئيس السيسي.

الفيوم ستتصدر المشهد الانتخابي

من ناحيته، أشار النائب عبد القادر الجارحي إلى أنّ محافظة الفيوم ستتصدر المشهد خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مشددًا على ضرورة بذل أعضاء الحزب المزيد من الجهد للحفاظ على الإنجازات التي حققوها على أرض الفيوم خلال السنوات الـ 10 الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي مسؤولية الوطن.