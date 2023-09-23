«حماة الوطن» يكشف أسباب دعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

كشف النائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، تفاصيل تنظيم الحزب مؤتمرات جماهيرية لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

عقد مؤتمر جماهيري في سوهاج

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحزب يبدأ مؤتمرا جماهيريا بسوهاج في السابعة مساء بحضور 5000 من كوادر الحزب.

ولفت إلى أن حماة الوطن أول حزب سياسي أصدر بيانا لدعم إعادة ترشح الرئيس عبد السيسي لولاية رئاسية جديدة وكان هذا إيمانا من أعضاء الحزب في المراكز والمحافظات بأهمية ترشح الرئيس من أجل استكمال مسيرة التنمية التي نقف الآن في منتصف طريقها.

وأوضح أنه منذ بداية شهر سبتمبر تم المرور على عدد من المحافظات لدعم ترشح الرئيس السيسي، وبدأت المؤتمرات الجماهيرية في الإسكندرية بحضور نحو 5 آلاف من كوادر الحزب.

دعم وترشيح الرئيس السيسي

وشدد طارق نصير على أن الجميع داخل الحزب مجتمع على دعم وترشيح الرئيس السيسي وهذا إيمانا من القواعد الحزبية المنتشرة في كل ربوع مصر، وذلك للحفاظ على أمن الوطن ووحدته وعدم تمزقه واستكمال مسيرة التنمية.

واختتم بأن كل المقرات الحزبية لـ حماة الوطن والبالغة نحو 2000 مقر على مستوى الجمهورية جاهزة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.