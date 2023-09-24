لأصحاب هواتف آيفون.. حيلة تمنع الآخرين من التلصص على الموبايل

يعد التصفح الخاص أمرًا رائعًا لإبعاد أنشطة الويب السرية عن سجل جهاز iPhone الخاص بالمستخدم، لكن ماذا لو ترك علامة التبويب مفتوحة وتطفل شخص ما؟؛ أو كنت تخطط لهدية عيد ميلاد مفاجئة ولا تريد أن يعرف نصفه الآخر ذلك، إجابة هذا السؤال كشفت عنها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير لها.

تفاصيل حيلة هاتف آيفون الجديد

وقالت الصحيفة البريطانية في إجابتها عن ذلك السؤال، إنّ لحسن الحظ شركة Apple لديها خدعة جديدة على هامش الإعلان التحديث الجديد iOS 17 والذي تم إصداره لأجهزة iPhone هذا الأسبوع، حيث ظهرت ميزة في متصفح الويب Safari.

ويضيف وضع التصفح الخاص بالفعل حماية إضافية للخصوصية، مما يعني أن التطبيق لن يتذكر الصفحات التي قمت بزيارتها ولن يحتفظ بها في سجل البحث، لكن هذا لا يمنع أولئك الذين يعرفون أين يبحثون من الوصول إلى أي صفحات تركتها مفتوحة هناك.

ومع ذلك، قررت شركة Apple الآن قفل التصفح الخاص؛ لذا، إذا حاول أي شخص إلقاء نظرة، فسيحتاج إلى استخدام Face ID- أو معرفة رمز المرور الخاص بك.

طريقة إعداد الخاصية الجديدة

ولقفل صفحات التصفح الخاص، اتبع الخطوات التاليةمع بدء العمل بنظام التشغيل الجديد:

- ابدأ بالانتقال إلى الإعدادات.

- قم بالتمرير لأسفل وابحث عن Safari.

- انتقل إلى قسم الخصوصية والأمان.

- تأكد من تشغيل ميزة «طلب معرف الوجه» لفتح التصفح الخاص.

- من الآن فصاعدًا، ستحتاج إلى استخدام Face ID عندما تترك وضع التصفح الخاص وتعود إليه.

معلومات عن التحديث الجديد iOS 17

ويأتي تحديث IOS 17 المدعوم من جانب شركة Apple للعمل على سلسلة iPhone XS والموديلات الأحدث، بحسب ما كشفته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية والتي أشارت إلى أنّ هناك بعض الهواتف التي لا يتوافق معها النظام الجديد، لأنها تتميز برقاقة A12 Bionic، وهي:

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus.

- iPhone X.

ويمكن لمستخدمى مجموعة من الهواتف iPhone XR، وXS، وXS Max، بجانب الجيل الثاني من هواتف iPhone SE، الحصول على ميزة Live Voicemail، ونمط وضع الاستعداد في الشاشة، وميزة التصحيح التلقائي.

ويمكن تثبيت تحديث نظام iOS 17، باتباع الخطوات التالية:

- على جهاز iPhone الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات.

- انتقل الآن إلى وضع عام.

- اضغط على تحديث البرنامج.

- الآن عليك فقط الانتظار لبضع ثوان وسيظهر التحديث.

- أخيرًا اضغط على خيار التنزيل والتثبيت.