لماذا تمنع الصين موظفيها من استخدام هواتف آيفون؟

يتساءل الكثيرون من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسباب التي دفعت الحكومة الصينية إلى منع موظفيها من استخدام هواتف آيفون، على الرغم من أنها تمتلك العديد من المصانع التابعة لشركة آبل، للإنتاج المحلي وللتصدير، حسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الخميس.

لماذا منعت الصين موظفيها من استخدام آيفون؟

ويرد بعض المسؤولين الصينيين على سؤال لماذا منعت الصين موظفيها من استخدام آيفون؟ بأن ذلك يرجع إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى أن ذلك أيضاً يُعد مناورة من جانب حكومة الصين لردع العقوبات الأمريكية.

كما يفسر البعض منع الصين موظفيها من استخدام هواتف آيفون بأنه يأتي رداً على ما فعلته واشنطن في عام 2020، عندما فرضت عقوبات على شركة هواتف «هواوي» الصينية، لتقييد وصولها إلى الرقائق الإلكترونية اللازمة لصناعة منتجاتها، التي تنافس بها منتجات الولايات المتحدة وحلفائها.

منع 700 مليون موظف صيني من استخدام آيفون

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير لها أمس الأربعاء، أن الصين تستغل ضخامة عدد سكانها واتساع سوقها، كسلاح في صراعها وسباقها التكنولوجي مع الولايات المتحدة، لذلك فإن مديري المؤسسات الحكومية في الصين أصدروا تعليمات لنحو 700 مليون موظف صيني بالتخلي عن هواتف آيفون، مبررين ذلك بأن السبب هو حماية المعلومات والبيانات الهامة من الوقوع في أيدي الولايات المتحدة.

ويوجد في الأراضي الصينية مصانع عديدة لشركة آبل، كما أن بكين هي أكبر مستخدم لهواتف آيفون في العالم، وتشارك بنسبة 19% من إجمالي دخل الشركة السنوي، ولكن بعد قرار منع استخدام هواتف آيفون وفرض هذه القيود، قد تتضرر الشركة الأمريكية بشكل كبير.