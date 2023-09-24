«مستثمرى العاشر من رمضان» تعلن تأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلن مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، وجموع المستثمرين بالمدينة، دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، انطلاقاً من الثوابت الإيجابية التى تحققت خلال الفترة الماضية تحت قيادته الحكيمة.

وذكرت الجمعية، في بيان لها، أن الرئيس تصدى بشجاعة وانتزع الوطن من قلة أرادت العبث بمقدراته، وأعاده إلى مساره الصحيح، وأصبحت مصر وطن لكل مصري.

تنفيذ شبكات طرق وكباري

وتابعت الجمعية، أنه على الصعيد الداخلي تجسدت الوحدة الوطنية ردا على طيور الظلام المتطلعين لإحداث فتنة طائفية في مصر، حيث تزامن ذلك كل ذلك مع تنمية اقتصاية شاملة ومتنوعة في كل المجالات، وفي مختلف ربوع مصر، استفاد منها القاص والدان، وتناولتها الهيئات والمنظمات الاقتصادية الكبرى بالمزيد من التقدير.

وذكرت الجمعية، أنه خلال فترات زمنية قصيرة تم تنفيذ شبكات طرق وكباري عمت جنبات الوطن، وكذلك مشروعات قومية هائلة، وتجمعات عمرانية جديدة، وتم توفير كل مقومات الاستثمار والتى كان لها الأثر المباشر في حصد نتائج هذه التنمية بالوصول إلى الجمهورية الجديدة، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التى تضررت منها الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة.

الترشح لفترة رئاسية جديدة

وأكد بيان الجمعية، تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة دعما لأمان المصريين، وأمن الممتلكات العامة والخاصة واستقرار الوطن، واحتراما للقانون، وإعلاء لهيبة وكرامة الدولة، وكرامة المواطن المصري، فى ضوء حقوق والتزامات الجميع وعدالة مطلقة وناجزة تفصل فى هذه الحقوق.