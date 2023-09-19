رئيس «مصر بلدي»: دعم الرئيس السيسي للأحزاب لم يسبقه إليه أحد

قال سيف الإسلام عبدالباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن الحزب أصدر بيانا بأنه انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقنا كحزب سياسي يدرك خطورة المرحلة الراهنة، في ظل التحديات التي يمر بها العالم من الأزمة الاقتصادية، وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية، على مدار العشر سنوات الماضية في كل قطاعات الدولة بقيادة الرئيس السيسي.

مسيرة العطاء والتنمية

أضاف «عبدالباري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أنه استكمال لمسيرة العطاء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة أعلن حزب مصر بلدي بدعمه ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

دعم الأحزاب السياسية

وتابع: «لم يسبق أن تكون في مصر دعم للأحزاب السياسية مثل فترة وعهد الرئيس السيسي، ويكفي أنه في تحركاته بالمحافظات يدعو رؤساء الأحزاب في الصف الخلفي له مباشرة، يكفي هذا، هل يوجد أكثر من ذلك دعما للأحزاب والاهتمام به؟، أنا شخصيا حضرت الافتتاحات كلها في المحافظات كلها سواء في بني سويف والمنيا والمنصورة والإسكندرية».