افتتاح معهد محروس نوار الأزهري في البحيرة بتكلفة 7 ملايين جنيه

افتتحت، قبل قليل، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة معهد محروس نوار الإعدادي الثانوي الأزهري بنين، بقرية نديبة بمركز دمنهور، المقام بالجهود الذاتية على مساحة 450 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية 7 ملايين و400 ألف جنيه.

افتتاح معهد أزهري في البحيرة

ويتكون المعهد من خمسة طوابق كاملة التشطيب والتجهيز، ومكاتب إدارية، وفصول تعليمية، وحجرة حاسب آلي ومعمل ومكتبة، ودورات مياه، ومن المقرر دخوله الخدمة هذا العام.

كما تفقدت نائب محافظ البحيرة أقسام وفصول وقاعات المعهد والذى يضم 17فصل دراسى يحتوى على إجمالى «100 مقعد»، ومعمل للعلوم ومعمل كمبيوتر يضم 10 أجهزة حاسب آلي.

وشهدت «بلبع» الاحتفالية التى أقيمت بقاعة المؤتمرات، والتي بدأت بتلاوة القرآن الكريم وكلمه للدكتورة نهال بلبع رحبت خلالها بالحضور، مؤكدة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعليم إيماناً منه بأن العلم والمعرفة سبيل الأمة الأول للنهوض والتقدم، كما أكدت على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الازهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

وأشادت « بلبع» بدور المشاركة المجتمعية فى المساهمة مع الأجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء، معربة عن سعادتها بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد بالمحافظة لتقديم خدمة تعليمية متميزة.