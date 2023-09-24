«على أرض مصر» أول عرض مسرحي بمشاركة الطلاب والمعلمين في البحيرة

تنفذ مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تحت رعاية يوسف الديب وكيل الوزارة، عرضا مسرحيا تحت عنوان «على أرض مصر» يومي الاثنين والأربعاء 25 و27 من سبتمبر الجاري، ويرفع الستار في تمام الساعة الثامنة مساءً، والذي يعد الأول من نوعه حيث يجمع بين الطلاب ومعلميهم.

عرض مسرحي مشترك بين الطلبة والمعلمين

ويشمل العرض كفاح الشعب المصري في مواجهة المحتل عبر العصور بداية من الانتصار على الهكسوس ومرورا بالحملات الصليبية والمغول، والحملة الفرنسية، وحتى انتصار أهل رشيد على حملة فريزر.

ويختتم العرض بالتعريف بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية من إنجازات عملاقة تتحقق يومًا بعد يوم للوصول للجمهورية الجديدة، حيث يأتي العرض استكمالا لمبادرة معلمون مبدعون، التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من خلال وحدة التواصل ودعم المعلمين بقيادة هاني قدري.

وتعرض المسرحية على مسرح قصر ثقافة دمنهور، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضمن توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى انتصار مدينة رشيد الخالدة على حملة فريزر الإنجليزية.