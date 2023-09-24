8 معلومات عن أول مرسى لليخوت في الإسماعيلية

على مدار عام كامل، عملت هيئة قناة السويس بشكل مستمر على إنشاء أول مرسى لليخوت في مدينة الإسماعيلية، يستقبل اليخوت السياحية خلال رحلاتها ومرورها في قناة السويس ليضع المدينة على الخريطة السياحية.

وهنا نرصد لكم أهم 8 معلومات عن مرسى اليخوت، بحسب البيانات الرسمية لهيئة قناة السويس:

1- يقع مرسى اليخوت في الإسماعيلية على بحيرة التمساح في نفس مكان نادي الشراع.

2- يستهدف مرسى اليخوت استيعاب 100 يخت من اليخوت العابرة لقناة السويس.

3- تقدم هيئة قناة السويس حوافز لليخوت العابرة، تتضمن تخفيض رسوم العبور، بنسبة تصل إلى 50% بشرط توقفها في أحد الموانئ المصرية.

4 - يقع مرسى اليخوت على بعد خطوات من مشروع متحف قناة السويس العالمي وفيلا ديليسيبس.

5 - يقدم المرسى خدمات التزود بالوقود والمياه والكهرباء والإنترنت وخدمة الصيانة السريعة.

6- عبور بعض اليخوت الصغيرة والوحدات العائمة مجانًا من قناة السويس لجذب أكبر عدد من الرحلات.

7- يستهدف مرسى الإسماعيلية تنشيط سياحة اليخوت في مصر لما تتميز به من أماكن سياحية عالمية.

8- تقدم الهيئة إمكانية الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، مع حاسبة آلية لتحديد رسوم العبور.

تخفيض رسوم العبور لليخوت بنسبة 50%

وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس تستوعب القناة 100% من أسطول سفن الركاب السياحية في العالم، فيما يعد تخفيض رسوم العبور لليخوت بنسبة 50% بشرط توقفها في أحد الموانئ المصرية، واحدة من الآليات التي تنتهجها الهيئة ضمن السياسات التسويقية والتسعيرية شديدة المرونة، التي تُواكب كافة المتغيرات المؤثرة على صناعة النقل البحري بكافة فئاته العالمية.

وفي وقت سابق، صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على تطوير مارينا الإسماعيلية ومارينا بورسعيد، في إطار تنفيذ استراتيجية طموحة لاستمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي لقناة السويس.