جامعة الإسماعيلية الأهلية.. منارة تعليمية جديدة شرق قناة السويس

على بعد كيلومترات قليلة من المجرى الملاحي لقناة السويس شرق سيناء، ظهرت جامعة الإسماعيلية الأهلية للنور، لتدخل العمل خلال العام الدراسي الحالي بكامل طاقتها، بعد عملها العام الماضي بشكل تجريبي.

وتقع جامعة الإسماعيلية الأهلية في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وهي تابعة لجامعة قناة السويس، وتعتبر أول جامعة حكومية في المدينة بعد تشييدها لتضم عددا من البرامج الجديدة والمتنوعة.

رئيس الجامعة: منارة جديدة في سيناء

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الدراسة بالجامعة بدأت ببرنامج للطب والجراحة، وبرنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وبرنامج الصيدلة «فارم دي»، وبرنامج بكالوريوس إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية وإدارة الخدمات والرعاية الصحية والأسواق والمنشآت المالية والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية واللوجستيات وسلاسل الإمداد وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية.

وتضمنت البرامج الدراسية بجامعة الإسماعيلية الأهلية، برنامج بكالوريوس تكنولوجيا المختبرات الطبية، وبرنامج علوم التمريض التخصصي، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي، والترجمة التحريرية والشفوية للغة الإنجليزية والألمانية وهندسة التشييد وإدارة المشروعات وهندسة التصميم الابتكاري وهندسة الاتصالات الحديثة والهندسة البحرية وهندسة مواد التصنيع.

وأضاف «مندور»، أن الجامعة استغرق تنفيذها 12 شهرا، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساحة 29 فدانا، وتتكون من 10 مبان، مشيراً إلى أن فلسفة الجامعات الأهلية تعمل في المقام الأول على ربط الطلاب بسوق العمل ومتطلباته، وهو ما يظهر من خلال البرامج المتاحة بالجامعة وطريقة التدريس وتقديم الخريجين لسوق العمل.

مواطنون: وفرت فرص عظيمة للطلاب

وقال أحمد خالد، أحد أولياء الأمور، إن الجامعة وفرت فرص عظيمة للدراسة للطلاب من أبناء الثانوية العامة، وأيضا الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان.

وأضاف «خالد» في تصريحات لـ«الوطن»: «ابني كان يدرس في أوكرانيا ومع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية عاد إلى مصر، وتم تقديم أوراقه في جامعة الإسماعيلية الأهلية وأجرى الاختبارات وتم قبوله».

وأكد أن المصروفات في الجامعة الأهلية أقل بكثير عن مصروفات الجامعات الخاصة، وهو ما كان سببا رئيسيا في استيعاب الطلاب العائدين من الدول المختلفة.

فيما قالت أماني إبراهيم، طالبة في الفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية، إن مستوى الجامعة فاق توقعاتهم، من خلال وجود أساتذة على أعلى مستوى، إلى جانب تجهيز معامل الجامعة بكل متطلباتها.

وتابعت أن أهم ما يميز جامعة الإسماعيلية هو انخفاض أعداد الدفع إلى جانب الاعتماد على منهج حديث في التدريس يواكب أحدث التطورات في العملية الصحية في مصر وخارجها، وهو ما يؤهل الطلاب فعليا لسوق العمل إلى جانب التدريبات العملية شبه اليومية.