المدنيون يتركون منازلهم ويهربون إلى أم درمان.. (فيديو)

دوى قصف صاروخي على الهواء، خلال مداخلة هاتفية لعثمان الجندي مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية شروق وجدي، إذ اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، «في الصباح الباكر بدأت قوات الجيش السوداني قصفا مكثفا لميليشيات الدعم السريع أحياء أم درمان القديمة، ومحيط شمبات التي تربط بين أم درمان والخرطوم والسوق الشعبي بأم درمان، واستخدم الجيش الطيران المسير في عمليات القصف اليوم».

القصف طال مزارع شمبات والحلفايا

وقال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «القصف طال مزارع شمبات والحلفايا التي يفصلها عن أم درمان مجرى نهر النيل، وهناك دخان كثيف متصاعد من منطقة جنوب غرب أم درمان».

قوات الدعم السريع قصفت مناطق شمال أم درمان

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «قوات الدعم السريع قصفت مناطق شمال أم درمان مستهدفة قاعدة وادي سيدنا العسكرية، وأسمع صوت الطيران المسير الآن من منطقة قريبة من مبنى الإذاعة والتلفزيون، والمعارك لا تتوقف والقصف أقلق مضاجع النائمين والكثير من السكان يعانون من هذا القصف، والمدنيون يتركون منازلهم ويهربون، وجرى تحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية وتعرضوا لسلب ونهب كبير جدا للمقتنيات».