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«القاهرة الإخبارية»: انفجارات عنيفة في 3 أحياء جنوب الخرطوم

كتب:

هانى حسن
10:00 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
جانب من أحداث السودان

جانب من أحداث السودان

أفاد عثمان الجندي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أم درمان، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، بأن هناك معارك عنيفة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، في شرق وغرب أم درمان.

انفجارات عنيفة

وأضاف «الجندي»، أن هناك انفجارات عنيفة بأحياء الديم والصحافة والعشرة جنوب الخرطوم، جراء استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب. 

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بقلم هانى حسن