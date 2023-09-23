تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» حول استمرار احتجاجات غانا لليوم الثالث

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بتجمع مئات المتظاهرين في العاصمة الغانية أكرا، اليوم السبت، في احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أيام، بسبب الصعوبات الاقتصادية، وندد المتظاهرون بارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل في أثناء سيرهم تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب، بينما كان يلوح بعضهم باللافتات أو العلم الغاني.

أحد المحتجين الذين لا يجدون عملًا

وتواجه الدولة المنتجة للذهب والنفط والكاكاو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب تصاعد الدين العام، وقال روميو (24 عامًا)، وهو أحد المحتجين الذين لا يجدون عملًا ويرتدي قبعة حمراء مثل الآخرين: «لا يستطيع المواطن الغاني العادي تحمل تكاليف ثلاث وجبات مشبعة (يوميًا).. الحكومة لا تهتم».

اعتقال 49 شخصًا بتهمة التجمع غير القانوني

وقالت الشرطة، الخميس الماضي، إنها اعتقلت 49 شخصًا بتهمة التجمع غير القانوني وانتهاك قانون النظام العام في اليوم الأول من الاحتجاجات. ولم تظهر أي علامة على اعتقال المزيد وبدا الوضع هادئًا اليوم.

وفي العام الماضي، أدت الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية الأخرى إلى اشتباكات مع الشرطة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.5% هذا العام من 3.1% في عام 2022.