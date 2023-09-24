«لا لفك الارتباط مع الصين».. شعار ترفعه أوروبا في محادثاتها مع بكين لتهدئة التوترات المتصاعدة بين الجانبين، وفي كلمة ألقاها بالمؤتمر السنوي لقمة باند في شنغهاي، أكد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي أن التكتل لا يستهدف الانفصال عن الصين، ولكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يُساء فيها استخدام انفتاحه، مستشهدا بالعجز التجاري في الاتحاد الأوروبي.

أوروبا تأمل علاقة متوازنة مع الصين وإزالة العوائق أمام صادراتها

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «أوروبا تأمل علاقة متوازنة مع الصين وإزالة العوائق أمام صادراتها»، حيث يلقي الاتحاد الأوروبي اللوم على القيود التي تفرضها الصين على الشركات الأوروبية كأحد أسباب العجز التجاري للتكتل البالغ 400 مليار يورو.

زيارة المسؤول الأوروبي للصين تأتي في أعقاب إجراء المفوضية الأوروبية

وذكر التقرير، أن زيارة المسؤول الأوروبي للصين تأتي في أعقاب إجراء المفوضية الأوروبية تحقيقا حول استفادة واردات السيارات الكهربائية الصينية من دعم حكومي.

المفوضية ألمحت إلى احتمال فضل تعريفات عقابية لحماية المنتجين الأوروبيين، ما أثار غضب المسؤولين في بكين الذين وصفوا التحرك بالتدابير الحمائية، وأكد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي أن التكتل منفتح على المنافسة العادلة؛ بما في ذلك قطاع السيارات الكهربائية.