مطار مرسى علم يستقبل 25 رحلة طيران قادمة من أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الأحد، 25 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 6 دول أوروبية، على متنها 5 آلاف سائح، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية.

قال إيهاب شكري، عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار تبين وصول 25 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دولهي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وفرنسا وسويسرا، على متنها 5 سياح من جنسيات مختلفة.

كرنفال مرسى علم الدولي

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية في مرسى علم، تزامنا مع فعاليات كرنفال مرسي علم الدولي للفنون بمشاركة 22 دولة أجنبية على شواطئ مرسي علم.