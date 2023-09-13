رئيسة المفوضية الأوروبية تلقي خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام البرلمان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تلقي خطاب حالة الاتحاد السنوي، حيث تتطلع إدارتها إلى أربع سنوات في السلطة قبل الانتخابات الأوروبية العام المقبل.

وقالت «فون دير لاين»، إن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر استقلالية في مجال الطاقة.

وأكّدت على إنشاء أول ناقلة حاويات تعمل بالميثانول والطاقة الشمسية، وأن الاتحاد يعمل على زيادة الاستثمار مجال الهيدروجين النظيف.