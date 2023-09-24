وزيرة الهجرة: إطلاق المرحلة الثانية من «اتكلم عربي» يعزز هويتنا أمام العالم

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مدى أهمية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» في تعميق جذورنا المصرية، وتعزيز هويتنا أمام العالم، إذ تعطي اللغة العربية لبلدنا مصرَ هويتَها الخاصة، وتبرز مكانتها بين شعوب العالم، فاللغة من أهم سمات الشعوب وتميزهم عن غيرهم، وتقاس قوة الشعوب بانتشار لغتها وقوتها ووجود أكبر عدد من الناس الذين يتقنونها.

اللغة هي الاختراع البشري الأعظم عبر التاريخ

وأشارت وزيرة الهجرة، عبر الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تحت عنوان «جذورنا المصرية»، يوضح أهمية الهوية والجذور لأبناء المصريين بالخارج، إذ أن اللغة هي الاختراع البشري الأعظم عبر التاريخ الذي تواصل من خلاله الإنسان مع غيره ومع الأجيال اللاحقة عليه، والتأثير في كافة نواحي الحياة، بل وشكل العالم كله.

تحميل تطبيق «اتكلم عربي»

وأوضحت السفيرة سها جندي، أنه يمكن تحميل تطبيق «اتكلم عربي» من هواتف أندرويد عبر هذا الرابط، أو من خلال هواتف ios iphone، عبر هذا الرابط، لاستكمال رحلة التعرف على كنوز اللغة العربية و الحضارة المصرية، ومساعدة أبناء المصريين في الخارج لمعرفة لغتنا العربية وكيف أثرت في توصيل العلوم والحضارة المصرية لكل أنحاء العالم.