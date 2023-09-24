الجامعة الألمانية تطرح منحا دراسية للمتفوقين بالجامعات المصرية

أعلن الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، تقديم عدد من المنح الدراسية لاستكمال المسيرة التعليمية للطلاب الدارسين في الجامعات المصرية المختلفة.

وقال منصور: التعليم العالي الألماني يستلزم بمتطلبات معينة، فإذا قضى أحد الأوائل فصلا دراسيا في أي جامعة بإمكانه التقديم على المنحة، والسفر إلى برلين للدراسة في الجامعة الألمانية الدولية.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، خلال احتفالية تقديم شهادات التكريم للطلاب الأوائل بالثانوية العامة 2023، والفائزين بمنحة الجامعة الألمانية، أن الجامعة هدفها الرئيسي الإتاحة لكافة أنماط التعليم للجميع، وإنتاج خريج عالمي متميز يتمتع بصفات تؤهله لسوق العمل إقليميا ودوليا، مضيفا أن الجامعة تسعى للتنمية الشاملة في ظل ضوء واستراتيجية الدولة المصرية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الجامعة قدمت أكثر من 1000 منحة دراسية شاملة للطلاب المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة نشأتها.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أن مصر غنية بعلمائها المتميزين وكوادرها الشابة، مشيرا إلى أن مستقبل أي دولة يكمن في كوادرها البشرية، موضحا أن الجامعة تفتخر بطلابها وعباقرتها المتميزين، حيث نعتمد على المجموع والتفوق وليس القدرة المادية، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح كلية العلاج الطبيعي بالجامعة الألمانية الدولية العام الدراسي الجديد.

وقال ياسر حجازي، إنه جرى تقديم عدد من المنح الدراسية لأوائل المحافظات المختلفة، وهي بمثابة فرصة كبيرة لتغيير الخطط المستقبلية لأي طالب، حيث تتميز الجامعة بنظام تعليم متفرد وأساتذة على أعلى مستوى، وإمكانات ومعامل وأجهزة وبنك معلومات يسهم في بناء شخصية الطالب.