الجامعة الألمانية تستضيف ندوة علمية عن «ابتكار أدوية حديثة مضادة للميكروبات»

استقبلت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، 60 باحثا أكاديميا ومهنيا، ممثلين لعدد 12 جامعة ومركزا بحثيا، للمشاركة في الندوة العلمية المعنونة بـ«ابتكار أدوية حديثة مضادة للميكروبات والتغلب على المقاومة الميكروبية للأدوية الحالية من منظور الكيمياء الطبية».

المستحضرات الطبية

وقال الدكتور أشرف عبادي، الأستاذ بالجامعة الألمانية، رئيس قسم الكيمياء الصيدلية، منسق الندوة، إن محاور فعاليات أعمال الندوة ارتكزت على اكتشاف تقنيات علاجية حديثة أكثر فاعلية عن نظيرتها الحالية في مقاومة البكتيريا، والتغلب على مقاومة البكتريا للأدوية الحالية، وأدوية جديدة لعلاج ميكوبكتيريا السل وكذلك فيروس التهاب الكبد «سي».

وأضاف أنه دعى عدد من العلماء من مصر وألمانيا للمشاركة في أعمال الندوة بإلقاء المحاضرات العلمية المتخصصة في هذا الشأن، منهم الدكتور بيتر أمينج، رئيس قسم الكيمياء الطبية بجامعة هالة الألمانية، الذي ترأس عددا من الباحثين المشاركين في الندوة، والدكتورة ريم فتح الله، من جامعة سارلاند في المانيا، والدكتور عبد الرحمن ميهوب، من جامعة زويل من مصر، مما أتاح للمشاركين منصة علمية لتبادل الرأي والمعرفة، وعرض أحدث الأبحاث والتطورات في مكافحة العدوى الميكروبية، كما شُكلت لجنة جمعت خبراء ذات تخصصات متنوعة لمناقشة سبل ابتكار أدوية جديدة مضادة للميكروبات، واتباع نهج موحد بمشاركة عدد من القطاعات الطبية لتعزيز جوانب الابتكار مع تسهيل التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية.

تحذير من إساءة استعمال المضادات الحيوية

ولفت الدكتور عبادي، إلى أن إساءة استعمال المضادات الحيوية والإفراط في استعمالها تؤدي إلى تسريع وتيرة مقاومتها جنبل إلى جنب مع تردي الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها، ويمكن اتخاذ خطوات على جميع مستويات المجتمع للحد من تأثير تلك المقاومة، وتقييد نطاق انتشارها، وعلى دوائر صناعة الرعاية الصحية محليا ودوليا، أن تستثمر أكثر في مجال البحث والتطوير، خاصة أن إنجازات الطب الحديث تتعرض للخطر بفعل مقاومة المضادات الحيوية، وباتت العمليات الجراحية أكثر خطورة من دون توفير مضادات حيوية فعالة للوقاية من عدوى الالتهابات الناجمة عنها وعلاجها.

تجدر الإشارة إلى ان الدكتور أشرف عبادي، منسق الندوة، والدكتور عبد الرحمن ميهوب، من الحاصلين على جائزة الدولة في التفوق العلمي، والعلوم الطبية في السنوات الثلاث الأخيرة، وهما عضوان في اللجنة الوطنية للأدوية ومجلس بحوث الدواء في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.