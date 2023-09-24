رئيس حزب مصر أكتوبر: بيان مصر في الأمم المتحدة يكشف حجم التحديات المعاصرة

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية سامح شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي كشف عن حجم التحديات المعاصرة التي تواجه العمل متعدد الأطراف، موضحة أن بيان وزير الخارجية تضمن حلولا واقعية لهذه التحديات، والتي جاء على رأسها أهمية العمل الجماعي، بالإضافة إلى استعادة الثقة والفاعلية في المنظمات الدولية القائمة وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية من أجل مواجهة التحديات.

أهمية التطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة

وفي بيان لها، أكدت جيهان مديح، أن بيان مصر أكد على أهمية العمل المشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المنشودة، لاسيما فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع، وتسببت في حدوث أزمات فجميع دول العالم تأثرت سلبيا بهذه الحرب، مشيرة إلى أن مسئولية إنهاء هذه الحرب تقع على عاتق جميع دول العالم.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن بيان مصر طالب المؤسسات الدولية بضرورة دعم الدول النامية، لمواجهة الأزمات الدولية الراهنة، الأمر الذي يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولي القائم، لاستيعاب الآثار السلبية التي تواجهها هذه الدولة جراء الأحداث العالمية الراهنة.

وأوضحت مديح، أن البيان المصري أبدى قلقه بشأن تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال؛ الأمر الذي يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعي العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، مؤكدة أن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فدائما ما تطالب مصر في كافة المحافل الدولية بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.