توافد المواطنين على منفذ «مصر أكتوبر» بالإسكندرية لشراء مستلزمات الدراسة

توافد المواطنون بكثافة لليوم الرابع على التوالي على منفذ حزب مصر أكتوبر، والمقام بقسم محرم بك في محافظة الإسكندرية، تحت رعاية المهندس أحمد حلمي، الأمين العام للحزب بالمحافظة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك لشراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

حزب مصر أكتوبر

وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لحزب مصر أكتوبر داخل محافظة الإسكندرية، على تلك المبادرة، والتي أتاحت الفرصة لهم لشراء مستلزمات الدراسة بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة 30% عن نظيرتها في الأسواق، مما ساهم في رفع العبء عن كاهلهم.

منافذ بيع الأدوات المدرسية

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، على أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 % إلى 30 % عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

ويواصل حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بمناسبة العام الدراسى الجديد، بإقامة منافذ بيع الأدوات المدرسية بسعر الجملة، وذلك لرفع المعاناة عن الأهالى فى محافظات القاهرة من أولياء الأمور والطلبة.