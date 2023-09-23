حزب «مصر أكتوبر» يواصل تحركاته لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

واصل حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، زياراته الميدانية ضمن حملة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووصل قطار الزيارات الخاصة بالحزب إلى محافظة الشرقية، بمركز بلبيس، إذ جرى عقد سلسلة لقاءات جماهيرية لتعريف المواطنين بالإنجازات التي قدمها الرئيس من أجل بناء جمهورية جديدة تستهدف مصلحة المواطن في المقام الأول.

جاء ذلك بحضور كافة أعضاء وقيادات حزب مصر أكتوبر المركزية، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة بالمحافظة، ومشاركة العمدة عبدالله الريان، والعمدة طارق الأعصر، وأهالي قريتي كفر أيوب سليمان، والكتبية، بمركز بلبيس، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية.

تنظيم زيارات للمحافظات

ويسعى حزب مصر أكتوبر، تنظيم زيارات لكل المحافظات على مستوى الجمهورية، من أجل حملة انتخابية على أعلى مستوى، وتحقيق الانتشار المطلوب من خلال القواعد الحزبية، بجميع محافظات ومدن وقرى ونجوع مصر.

وعلى هامش زياراتها، قامت الدكتورة جيهان مديح، ضمن وفد الحزب، بجولة إلى قرية كفر أيوب، لتقديم واجب العزاء، لأسرة فقدت طفلين، في حادث مأساوي وقع منذ عدة أيام في القرية، مطالبين بسرعة التحقيق في القضية والقصاص العادل من الجاني.

إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتحدثت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر، عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تحققت خلال فترة حكمه للبلاد وتضمنت العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، إذ تسلم الرئيس مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة في الثامن من يونيو 2014 وسعت مصر لإعادة لوطن لمسار الإصلاح والبناء.

وأضافت أن الرئيس السيسي، بدأ منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، إذ تميزت فترة حكم الرئيس السيسي، بإطلاق المشروعات القومية العملاقة، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى.

وتابعت: «مشروعات قطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات، ومشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات، والمشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى، والتطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفسطاط بمصر القديمة».

وذكرت خلال كلمتها، مشروعات تنمية الصعيد، إذ سعى الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حتى الآن، تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.