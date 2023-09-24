مواطنون بالدقهلية: إنجازات الرئيس السيسي لا تعد ولا تحصى

أبدى العديد من المواطنين في محافظة الدقهلية تأييدهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه، واهتمامه بالعديد من الملفات الهامة، مثل ذوي الهمم والعشوائيات، وغيرها من الملفات التي تهم المواطن المصري.

اهتمام كبير جدا بذوي الاحتياجات الخاصة وبدأت ثقافة المجتمع تتغير

قال أحمد عامر، معلم من ذوي الهمم بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، لقد عشت الظروف بنفسي وهناك اهتمام كبير جدا بذوي الاحتياجات الخاصة، وبدأت ثقافة المجتمع تتغير ونظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة أصبحت أفضل بسبب الوعي التثقيفي الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبثه في جميع الأماكن والمجالات وتوفير كل سبل الراحة لذوي الهمم.

وأضاف: على المستوى الشخصي استفدت ماديا من راتبي في التدريس، ومن معاش الراحل والدي في السابق لم يكن هذا الكلام موجود كام يقال سابقا الأجر الأعلى فقط أما الآن أنا استفيد من الجهتين راتبي ومعاش والدي لذلك سأنتخب الرئيس.

الإيجابيات التي قام بها الرئيس السيسى لا تعد ولا تحصى

وأضاف ماهر حافظ، مدير عام في الضرائب سابقا بالدقهلية، أن الرئيس السيسي هو اختيار شعب ومستقبل وطن وإرادة أمة، والإيجابيات التي قام بها الرئيس السيسي لا تعد ولا تحصى، لافتا إلى أن مبادرة 100 مليون صحة وقضائه على فيروس سي الكبدي، والإرهاب من أبرز إنجازاته، إضافة إلى تطوير العشوائيات والمدن الجديدة أصبحت في كل مكان مثل المنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة.

وتابع عماد صلاح، معلم بالدقهلية لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي لم نرى منه إلا كل خير يكفي اهتمامه بالبنية الأرضية، وأصبح لدينا شبكة طرق من أجمل وأروع الطرق التي تدعو للفخر واهتمامه بالعشوائيات واستبدالها بأبراج تليق بالمواطن.