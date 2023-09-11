ختام الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية، على مدار يومين، الأحد 10 سبتمبر بالساحة الخارجية للمكتبة «البلازا»، والاثنين 11 سبتمبر بالمسرح الصغير بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وقالت مروة الغرباوي، مدير إدارة خدمات المكتبات المتخصصة، «نرحب بكم ويسعدنا مشاركتكم بفعاليات الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُعد خصيصًا لمشاركة أطفالنا بورش العمل الفنية، والألعاب الرياضية الترويحية، والذي يُختتم بعرض بعض الفنون، والفلكلور الشعبي آملين إضفاء البهجة والسرور علينا جميعًا».

مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها لذوي الهمم

ومن جانبه عبّر محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية المصرية، عن شكره لمكتبة الإسكندرية بكل قياداتها لإتاحة الفرصة لعمل هذا النشاط، بالتعاون معها، كما توجه بالشكر لكل قيادات الكشافة البحرية القائمين على تحضير هذا الحدث منذ شهر، مما جعله يخرج بصورة لائقة وشكل مشرف لنا جميعا.

عروض فنية لذوي الاحتياجات الخاصة

وتسلط الاحتفالية الضوء على مجموعة من الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديمهم لعروض فنية مختلفة، حيث تهدف المكتبة من خلال قطاع المكتبات إلى إبراز قدراتهم، وتقديم خدمات متنوعة لهم وخصوصًا للأطفال، كما تحرص على إشراكهم جميعًا مع فئات المجتمع المختلفة.

يأتي ذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم، للتشجيع على القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة وكذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.