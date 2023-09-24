أمين الفتوى: يجب الخروج من المنزل على وضوء لأداء الصلوات في أوقاتها

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية تذكير أنفسنا دائما بالخروج من المنزل على وضوء، كونه من الممكن أن يتزامن وقت الخروج من أي من الصلوات، وذلك أمر يجب على الجميع التعود عليه لأهميته وحتى يكون عند الإنسان نية وهمة لأداء الصلاة، متابعا: «في حالة مجيء وقت أذان أي من الصلوات الخمس وأنت خارج المنزل، يجب البحث عن أي مكان مناسب لأداء الصلاة».

الخروج من المنزل على وضوء

وأضاف «فخر»، خلال حواره لبرنامج «فتاوى الناس» عبر فضائية «الناس»: «الناس ترحب دائما بمن يكون حريصا على أداء الصلوات في أوقاتها وتوفر له كل مصلية وغيره خاصة لو كان الأمر من طفل أو طفلة صغيرة»، لذلك من الضروري الخروج من المنزل على وضوء، وأداء الصلاة في أوقاتها.

حالة تعذر الشخص عن أداء الصلاة في أوقاتها

وتابع، أنه في حالة تعذر الشخص عن أداء الصلاة في أوقاتها وهو خارج المنزل، يجب أن ينوي جمع الصلاة الفائتة مع الصلاة التي تليها فمثلا: صلاة الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، وهكذا، موضحا أن الجمع بين الصلوات أمر جائز بشرط عدم مداومة الشخص على ذلك يوميا ولكن عند الضرورة فقط فلا يوجد مانع.