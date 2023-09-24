علي الدين هلال: الحوار الوطني لا يصح أن يستمر وقت الانتخابات

أكد الدكتور علي الدين هلال مقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، أن تعليق الحوار الوطني سببه عدم صحة استمراره في وقت الانتخابات، موضحا أن جوهره وفكرته جمع كل أطراف الحياة السياسية، لمناقشة مشكلات الوطن والقواسم المشتركة.

طبيعة الحوار الوطني

أضاف علي الدين هلال خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن طبيعة الحوار الوطني مناقشة ما يتوافق وما يختلف عليه في جو من الهدوء، والبحث عن المشترك بينما مناخ لانتخابات هو العكس، ويكون فيها حدة سياسية معينة، خاصة أن بعض المشاركين في الحوار الوطني رشحوا أنفسهم للانتخابات، وبالتالي الاستمرار يعني يكون في نوع من الحرج.

تعليق الحوار الوطني رفع الحرج عن الناس

أوضح «علي الدين» أن تعليق الحوار الوطني رفع الحرج عن الناس، لأن الحوار الوطني يهدف إلى التوافق، بينما الانتخابات قائمة على التنافس، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيعود ليستأنف جلساته بعد انتهاء الانتخابات.