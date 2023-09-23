عضو أمناء الحوار الوطني: الدولة أولت اهتماما كبيرا للعمل الأهلي

قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تجرى وسط أجواء مناخية تتوافر فيها كافة أشكال ومعاني الديمقراطية.

وتابع: القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على دعم وتعزيز الحياة السياسية والمجتمعة وذلك عبر عدة فعاليات و مبادرات، كان أبرزها الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي لقي ترحاباً جيداً من القوى الوطنية، سواء الجانب المؤيد أو المعرض إذ جلس الجميع للتشاور والتحاور لرسم خارطة مصر المستقبلية.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأوضح طلعت عبدالقوي خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مختلفة تمامًا عن الانتخابات الرئاسية الماضية، إذ إنها تتميز بتعددية في عدد المرشحين الأمر الذي يتيح أمام المواطن الحرية الكاملة لاختيار المرشح الذي يراه مناسبا.

الحوار الوطني

وتطرق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للحديث عن العمل الأهلي في مصر وأبرز التحديات التي تواجهه، قائلًا إن الجمعيات الأهلية في مصر تعاني من نقص في الإمدادات والتموين فضلًا عن المصروفات اللوجستية التي تتطلبها مقرات الجمعيات المختلفة والتي تتمثل في فواتير الكهرباء والمياه والغاز حيث تتعامل المقرات بشرائح الكهربية لعدادات المنازل مما يزيد من التكلفة فلذلك نطالب بأن يتم تخفيض فواتير الجمعيات الأهلية للنصف.