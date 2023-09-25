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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 25-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبد العزيز سلامة
12:10 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
برج الحوت

برج الحوت

يرى خبراء الأبراج أن مولود برج الحوت، يتميز بالعديد من الصفات الإيجابية، التى من أهمها حبه الشديد للعمل، وشدة حرصه على الابتكار، وخاصة فيما يتعلق بالأفكار المبدعة، كما أنه يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من قبل الجميع، ويميل للعيش في الخيال لبعض الوقت.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الحوت الاثنين 25-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 25-9-2023 على الصعيد المهني

يقول الخبراء يجب عليك أن تلتزم بقواعد العمل ولا تتجاوزها حتى تنجح، وتتجنب التعرض للعقوبات، بالإضافة إلى ذلك عليك بتكوين علاقات قوية مع زملائك في العمل؛ لكي تعمل في أجواء مستقرة.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 25-9-2023 على الصعيد العاطفي

أما بالنسبة لحظك اليوم على الصعيد العاطفي، فيرى الخبراء، أنه ينبغي أن تبادر بشراء هدية لشريك حياتك في مناسبة أو بدون، بالإضافة أنه عليك كما عليك أن تتحدث معه عن ذكرياتكما التي جمعتكما معًا؛ حتى تجددان علاقتكما، وتشعران بالسعادة، كما في السابق.

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بقلم عبد العزيز سلامة