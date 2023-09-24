ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي بشباب الحامول بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب الحامول، التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الاكسسوارات والحلي، بمركز المجاز الغربي بمشاركة عضوات نادي الفتاة، من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ

صناعة المشغولات اليدوية والحلي

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم.

اقتحام الأسواق الناشئة

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن الورشة أدارتها، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، تنفيذ غادة راشد منسق أندية الفتاة ومتابعه تنفيذ مجدى التهامي، مدير إدارة شباب الحامول.