معسكر تدريبي لعشائر الجوالة بمراكز شباب كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب قلين المعسكر التدريبي لدرء المخاطر وإدارة الأزمات والكوارث لعشائر الجوالة، المجموعه الأولى، بمركز شباب شباس عمير بحضور فرق جوالة مراكز شباب «منشأة الشاذلى، عجلان، الغنيمي، شباس عمير» والمجموعة الثانية بمركز شباب المنشلين، بحضور فرق جوالة مراكز شباب «قونه، بلنكومة، شبراطوا، منية قلين»لتدريبهم على مواجهة المخاطر وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ.

التدريب النظري لفرق الجوالة

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المعسكر يقدم تدريب نظري وعملي لفرق الجوالة يشتمل على محاضرات عن الاستشعار والتنبؤ قبل وقوع الأزمة واستقراء الأحداث لإمكانية منع حدوثها، وكيفية التعامل مع الكارثة حال وقوعها والفرق بين الأزمة والكارثة والتعرف على كيفية التعامل معهما.

ويأتي ذلك في إطار التعريف بمفهوم الأزمة وأنواعها، يتبع ذلك تدريب عملي عن التخييم وإقامة المعسكرات بالملاعب في حالة حدوث الكارثة وتقام المعسكرات التدريبية الكشفية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.

التخطيط الناجح والإدارة المثلى

المحاضرة شملت أيضاً كيفية التخطيط الناجح والإدارة المثلى لمواجهة الأزمات والكوارث والحرائق وطفايات الحريق، وكيفية إستخدامها، وإعداد خطة لإدارة الأزمات والإخلاء في حالات الطوارئ وإعداد المخيمات الكشفية والإسعافات الأولية.

تابع التنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، دكتور فوزي حسيب مدير المشروعات الشبابية، عبد الفتاح الوكيل منسق الجوالة والجوالات بالمديرية ومحمود الدوح مدير إدارة شباب قلين وفريق عمل الإدارة.