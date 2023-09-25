حظك اليوم برج العقرب الاثنين 25-9-2023 مهنيا وعاطفيا

المواقف الصعبة لا تستعصي على مولود برج العقرب، فهو لا يهابها كونه يجيد تحمل المسئولية ويمتلك من الصبر والحلم ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم مهما طال الوقت، فهو محب للنجاح ومساعدة الآخرين ولا ينتظر مقابل، مخلص للغاية وبئر عميق للأسرار، عقلاني في تصرفاته وصريح يكره الكذب وهو عاطفي وحساس.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، توقعات خبراء الأبراج لمواليد برج العقرب، ووفقًا لما ذكره الموقع المختص بخبراء علم الفلك جاء حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي كما يلي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

على الصعيد المهني حظك اليوم برج العقرب ستكون مليئا بالطاقة والإبداع وعليك استغلال هذه الطاقة الإيجابية فى العمل، وستجد أن الأفكار الجديدة تأتي إليك بسهولة، وترى الأفلاك أنه قد يكون لديك تقدم كبير في مشروعك، فعملك الجاد وتفانيك سيؤتي ثماره وتتلقى تقديرا لجهودك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي تبشر الأفلاك مواليد برج العقرب، فاليوم مليئ بالحب والمودة، وسيكون شريكك داعما لك، وستزداد علاقتكما عمقا، أما العزاب فمن الممكن يقابلوا شخص يجذب انتباههم، وتنصحهم بأن يكونوا منفتحتين وواثقين من أنفسهم.