أسماء مساجد تصدح بالصلاة على النبي محمد في القليوبية الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء مساجد تصدح بالصلاة على النبي محمد الثلاثاء المقبل، والبالغ عددها 300 مسجد في كافة محافظات الجمهورية، التي جرى تخصيص 14 مسجداً في القليوبية، وذلك في إطار جهود الوزارة الدعوى، واحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أسماء مساجد تصدح بالصلاة على النبي محمد في القليوبية

ووفقاً لما حدٌدته الوزارة وبيان مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الوزارة بالمحافظة فإن أسماء المساجد التي ستصدح بالصلاة على النبي محمد في القليوبية كالتالي:الجامع - الخصوص

الدرب الكبير - السيفا - برشوم

سيدي تميم - شبين القناطر

عبد الفتاح قمر بنها

السيدة خديجة - العبور

الغفور الرحيم - العبور

مالك الملك بالعبور

الخطيب بمدينة العبور الجديدة

التوحيد بالعبور

ليلة القدر - مدينة الأمل شبرا

القلوب الرحيمة - العبور

زعزع - مدينة طوخ

ناصر - بينها

العمري- طوخ

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية لـ«الوطن»، أنّه جرى التنبيه على الأئمة في المساجد التي حدّدتها الوزارة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مولده، يوم الثلاثاء المقبل، وعددها 14 مسجداً موزعين على مراكز ومدن وقرى محافظة القليوبية، لافتاً أنّ المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأوضح «أبو السعود»، أنّ صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستكون بالصيغة التي حدّدتها وزارة الأوقاف، في وقت سابق، كالتالي: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».