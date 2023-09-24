محافظ القليوبية: حياة كريمة نفذت 770 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه

أكد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة شبين القناطر، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات لاسيما مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة والغاز والمجمعات الخدمية، للبدء في تشغيلها، من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل قرى مدينة شبين القناطر.

معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ القليوبية، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة »، للوقوف على مستجدات الأعمال، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمهندس أحمد عبد الواحد ممثل مجلس الوزراء، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، ومهندسي دار الهندسة ورئيس مدينه شبين القناطر ومدير المكتب الفني ومديرية الصحة والشباب والرياضة والزراعة والتضامن الاجتماعي وممثل عن الجامعة ومؤسسة حياة كريمة، والاتصالات الأبنية التعليمية والكهرباء والطرق والبريد ومديرية العمل والطب البيطري والري والإسكان ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والغاز والتليفونات ومدير البيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والإسعاف وهيئة الطرق والكباري والمشروعات والتواصل المجتمعي والمجلس القومي للمرأة.

نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

استعرض المحافظ خلال الاجتماع، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروعاً بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه تقريبا، مشيدًا بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، وتذليل العقبات أولاً بأول، لضمان الانتهاء من كل المشروعات في مواعيدها المحددة ووصول محافظة القليوبية حتى الآن للمركز الثالث بين جميع المحافظات بنسبة تنفيذ وصلت إلى 88.69%

الانتهاء من 9 مشروعات مجمع زراعي

وخلال الاجتماع تمت مناقشة موقف استلام المشروعات، حيث تم الانتهاء من 9 مشروعات مجمع زراعي واستلام 9 مجمعات خدمية استلام إداري، كما تم الانتهاء من إنشاء 17 مركز شباب واستلام 10 مراكز وفي قطاع الصرف الصحي، وتنفيذ 99 مشروعا وجاري العمل بـ24 مشروعا ووصلت نسبة التنفيذ إلى 96%، كما تم تنفيذ 3 وحدات صحية جديدة وتم تسليمهم وإنشاء 6 نقاط إسعاف وإنشاء 20 كوبري وإنشاء 83 مدرسة جديدة.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع، من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل؛ لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

تنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة

وأكد محافظ القليوبية خلال اللقاء أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقاً لمعايير الجودة والكفاءة ووفقا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها مع التأكيد على تكليف القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي كل فيما يخصه يشمل نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير الأعمال إن وجدت لتذليلها، بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية، ومن خلال الاجتماعات التي تتم بصفة دورية مع مسؤولي المبادرة بالمحافظة وبالمراكز والأحياء بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ومسؤولي جهاز التعمير ودار الهندسة ومسؤولي مؤسسة حياة كريمة.