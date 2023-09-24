«رياضة القليوبية» تطلق مبادرة «تجلى مولد الهادي» بمشاركة 100 شاب وفتاة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أولى فعاليات مبادرة «تجلى مولد الهادي» احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، والتى تم تنفيذها اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

الشباب والرياضة تشارك الأوقاف باحتفالية المولد النبوي

وخلال كلمته أعرب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادته بالتعاون والشراكة مع مديرية الأوقاف بالقليوبية في العديد من الأنشطة والمبادرات التثقيفية والتنويرية والمجتمعية والتي تهدف لغرس القيم الدينية والمجتمعية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح آفاق التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة تحقيقا لأهداف ورؤية وزارة الشباب والرياضة في ضوء رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

تعزيز وغرس القيم الدينية

وأشار «الصبروط» إلى أن مبادرة «تجلى مولد الهادي» تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع مديرية الأوقاف للعام الثاني على التوالي، والتي تهدف الى تعزيز وغرس القيم الدينية والتآسي بالأخلاق الكريمة من خلال التعرف على السيرة النبوية العطرة والتطرق للدروس والقيم المستفادة من خلال الندوات الدينية.

من جانبه أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تتضمن تنفيذ ندوات دينية يقدمها مسؤولو الدعوة بمديرية الأوقاف، وفقرات فنية للإنشاد الديني والابتهالات والشعر وتلاوة القرآن الكريم، ويتم تنفيذ المبادرة بجميع إدارات الشباب الفرعية على مستوى المحافظة من خلال ندوات مجمعة بحضور عدد كبير من النشء والشباب بمختلف المراكز.

السيرة العطرة للرسول الكريم

كما وجه الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، حديثه للشباب حول السيرة العطرة للرسول الكريم، بضرورة التحلي بمكارم الأخلاق التي تحلى بها الرسول الكريم وخصه به المولى عز وجل، مؤكدًا أن مكارم الأخلاق من أهم العوامل لصلاح المجتمعات والشعوب، واستدل على ذلك بكثير من مواقف في حياة الرسول والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تعزز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة والتي تعزز قيم القيادة والمسؤولية والرحمة والتعاون والسلام.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن الهدف من إحياء المناسبات الدينية هو العبرة والاقتداء وزيادة الوي الديني لدى النشئ والشباب.

وتضمنت فعاليات إطلاق المبادرة فقرات من تلاوة القرآن الكريم، والإنشاد الديني وإلقاء الشعر والابتهالات من خلال أعضاء الشعب التخصصية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والتي شملت شعبة النادي الثقافي ومراكز الفنون، وشارك في الفعاليات 100 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة.