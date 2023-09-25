هزة أرضية تضرب البرتغال الآن.. تعرف على حجمها وموقعها

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، البرتغال، على عمق 21 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت، البرتغال، على 12 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة بورتيماو جنوب البلاد.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، كذلك، إن بؤرة هزة أرضية ضربت البرتغال، وقعت على مسافة 151 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة هويلفا الواقعة في جنوب غرب إسبانيا.

وفجر أمس الأحد، ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، جزر الأزور بالبرتغال على عمق 5 كيلومترات، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقعت بؤرة الهزة الأرضية في جزر الأزور الواقعة شمال المحيط الأطلسي، على مسافة 1099 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من فونشال.