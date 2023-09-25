«القاهرة الإخبارية»: إنهاء عملية برخان الفرنسية لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي
كتب:
يارا أشرف
04:05 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
عناصر من قوة بارخان-صورة أرشيفية
استعرض برنامج «الضفة الأخرى» تقديم الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بعد رفض الوجود الفرنسي.. إنهاء عملية برخان الفرنسية الخاصة بمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي».
عملية برخان هي أطول وأكبر عملية عسكرية خارج الأراضي الفرنسية
وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد: «عملية برخان هي أطول وأكبر عملية عسكرية خارج الأراضي الفرنسية وأكثرها تكلفة منذ الحرب العالمية الثانية، وأطلقتها فرنسا منذ عام 2014 لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة في الساحل الإفريقي، واعتمدت الإدارة الفرنسية لبرخان ميزانية تبلغ حوالي 600 مليون يورو سنويا، وتم نشر حوالي 4000 جندي في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد».
وأضاف: «وهدفت إلى دعم القوات المسلحة النظامية في الحرب ضد الجماعات التكفيرية المسلحة والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، ولكن قررت الحكومة الفرنسية إنهائها في 9 نوفمبر من العام 2022 بعد فرض شعبي ورسمي متزايد للوجود الفرنسي من الكثير من دول المنطقة».
وتابع التقرير: «من المعروف أن مكافحة جماعات التطرف والإرهاب بواسطة قوات خارجية عملية صعبة ومعقدة في التنفيذ على أرض الواقع، فالفرنسيون واجهوا مشكلة كبيرة في التأثير على المواطنين في مالي».
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