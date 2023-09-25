«القاهرة الإخبارية»: إنهاء عملية برخان الفرنسية لمحاربة الإرهاب في ‏الساحل الأفريقي

استعرض برنامج «الضفة الأخرى» تقديم الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، عبر ‏فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بعد رفض الوجود الفرنسي.. ‏إنهاء عملية برخان الفرنسية الخاصة بمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي».‏

عملية برخان هي أطول وأكبر عملية ‏عسكرية خارج الأراضي الفرنسية

وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد: «عملية برخان هي أطول وأكبر عملية ‏عسكرية خارج الأراضي الفرنسية وأكثرها تكلفة منذ الحرب العالمية الثانية، ‏وأطلقتها فرنسا منذ عام 2014 لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة في الساحل ‏الإفريقي، واعتمدت الإدارة الفرنسية لبرخان ميزانية تبلغ حوالي 600 مليون يورو ‏سنويا، وتم نشر حوالي 4000 جندي في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد».‏

وأضاف: «وهدفت إلى دعم القوات المسلحة النظامية في الحرب ضد الجماعات ‏التكفيرية المسلحة والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، ولكن قررت الحكومة ‏الفرنسية إنهائها في 9 نوفمبر من العام 2022 بعد فرض شعبي ورسمي متزايد ‏للوجود الفرنسي من الكثير من دول المنطقة».‏

وتابع التقرير: «من المعروف أن مكافحة جماعات التطرف والإرهاب بواسطة ‏قوات خارجية عملية صعبة ومعقدة في التنفيذ على أرض الواقع، فالفرنسيون ‏واجهوا مشكلة كبيرة في التأثير على المواطنين في مالي».

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