باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: السياسة الفرنسية في مالي ضعفت بعد تولي ماكرون
كتب:
يارا أشرف
02:46 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
الرئيس الفرنسي-إيمانويل ماكرون-صورة أرشيفية
قال فيليب دو فال، الباحث والكاتب الفرنسي، إنه في عام 2014، عندما قرر الرئيس هولاند التدخل في مالي، أظهرت تلك العملية أن تدخل الجيش الفرنسي كان فعالا وعمليا تماما، وقد صارت العملية العسكرية في البداية بشكل جيد للغاية، وتمكن الجيش الفرنسي من وقف تقدم الإسلاميين في مالي وهي دولة أكبر بكثير من مساحة فرنسا، وقد استمر ذلك لعدة سنوات.
وأضاف «فال»، خلال حواره لبرنامج «الضفة الأخرى» تقديم الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «وقد حدث بعد ذلك تغير سياسي كبير حيث لم يترشح الرئيس أولاند مرة أخرى، وتولى الرئيس ماكرون الأمور مع استمرار السياسية الفرنسية في مالي، ومن هنا ضعفت الأمور قليلا، وكان فشلا ملحوظا لهذه العملية عندما تغير النظام السياسي في مالي، وطلب من فرنسا المغادرة».
وتابع: «عندما يتم طرد فرنسا من مالي تجدر الإشارة إلى النيجر التي تريد مغادرة فرنسا عقب التغيرات السياسية الجارية هناك، وهكذا تكون هناك لعبة مواجهة بين السلطات الفرنسية والعسكريين الذين عزلوا الرئيس بازوم الذي ينتمي إلى أقلية عرقية عربية أكثر منها إفريقية وهو أمرا لا يرغبه الشعب».
السلطة الجديدة في النيجر تحظى بشعبية كبيرة
وأكد: «السلطة الجديدة في النيجر تحظى بشعبية كبيرة وتحاول فرنسا قليلا التلاعب بهؤلاء الحلفاء الأخريين، وتلعب لعبة خطيرة يمكن أن تنقلب ضدها لأنها إذ قامت بعمل عسكري مع القوات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستنقلب حتما ضد المصالح الفرنسية وضد سياسية فرنسا في إفريقيا، وما نلوم عليه فرنسا هي سياسيتها الاستعمارية الجديدة».
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