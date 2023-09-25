باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: السياسة الفرنسية في مالي ضعفت بعد تولي ماكرون

قال فيليب دو فال، الباحث والكاتب الفرنسي، إنه في عام 2014، عندما قرر ‏الرئيس هولاند التدخل في مالي، أظهرت تلك العملية أن تدخل الجيش الفرنسي ‏كان فعالا وعمليا تماما، وقد صارت العملية العسكرية في البداية بشكل جيد للغاية، ‏وتمكن الجيش الفرنسي من وقف تقدم الإسلاميين في مالي وهي دولة أكبر بكثير ‏من مساحة فرنسا، وقد استمر ذلك لعدة سنوات.‏

وأضاف «فال»، خلال حواره لبرنامج «الضفة الأخرى» تقديم الكاتبة الصحفية ‏داليا عبدالرحيم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «وقد حدث بعد ذلك تغير سياسي ‏كبير حيث لم يترشح الرئيس أولاند مرة أخرى، وتولى الرئيس ماكرون الأمور ‏مع استمرار السياسية الفرنسية في مالي، ومن هنا ضعفت الأمور قليلا، وكان فشلا ‏ملحوظا لهذه العملية عندما تغير النظام السياسي في مالي، وطلب من فرنسا ‏المغادرة».‏

وتابع: «عندما يتم طرد فرنسا من مالي تجدر الإشارة إلى النيجر التي تريد مغادرة ‏فرنسا عقب التغيرات السياسية الجارية هناك، وهكذا تكون هناك لعبة مواجهة بين ‏السلطات الفرنسية والعسكريين الذين عزلوا الرئيس بازوم الذي ينتمي إلى أقلية ‏عرقية عربية أكثر منها إفريقية وهو أمرا لا يرغبه الشعب».‏

السلطة الجديدة في النيجر تحظى بشعبية كبيرة

وأكد: «السلطة الجديدة في النيجر تحظى بشعبية كبيرة وتحاول فرنسا قليلا التلاعب ‏بهؤلاء الحلفاء الأخريين، وتلعب لعبة خطيرة يمكن أن تنقلب ضدها لأنها إذ قامت ‏بعمل عسكري مع القوات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستنقلب ‏حتما ضد المصالح الفرنسية وضد سياسية فرنسا في إفريقيا، وما نلوم عليه فرنسا ‏هي سياسيتها الاستعمارية الجديدة».‏

‏<‏iframe width="427" height="240" ‎src="https://www.youtube.com/embed/IPeMnXOZJCo" ‎title‏="فيليب دو فال الباحث والكاتب الفرنسي يحلل سياسة فرنسا في التعامل مع ‏الدول الأفريقية" ‏frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; ‎clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-‎picture; web-share" allowfullscreen>‏