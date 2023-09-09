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مصر تدين الهجومين الإرهابيين في شمال شرقي مالي

كتب:

نرمين عفيفي
08:33 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

أدانت مصر، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في شمال شرقي مالي، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

أعربت الخارجية، عن خالص تعازي مصر ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة، ولأسر الضحايا، جراء الحادث الإرهابي الغاشم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أكدت مصر في البيان، إدانتها لمثل تلك الأعمال الإرهابية المشينة، مطالبةً بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله و دعمه.

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