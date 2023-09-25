رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء في برقيته عن أخلص التهاني، وأطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر داعيًا المولى، عز وجل، أن يُعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار.