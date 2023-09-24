رئيس الوزراء يوافق على إقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم ببورسعيد

وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إقامة النسخة السابعة من المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت رعايته، ودعم وإشراف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رئيس اللجنة العليا للمسابقة، والتي تحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور.

وأعلن عادل المصيلحي، المنسق العام والمدير التنفيذي للمسابقة، أن اللجنة العليا المنظمة تلقت موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبدأت بالفعل في ترتيب فعاليات المسابق التي تقام في شهر فبراير 2024.

مسابقة محلية خلال ساعات

وأوضح عادل المصيلحي، أن المسابقة الدولية يسبقها أخرى محلية تنطلق فعالياتها بعد ساعات بمحافظة بورسعيد، وذلك من 25 سبتمبر لـ30 أكتوبر، على أن يتم عقد لجنة تقييم المقاطع الصوتية من 20 وحتى 25 أكتوبر، ويتم عقد اختبارات التصفية المحلية الأولى من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، وعقد اختبارات التصفية المحلية الثانية اعتبارا من 21 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر، ويتم عقد التصفية المحلية الثالثة من 2 يناير حتى 4 يناير من عام 2024، وذلك لاختيار الأوائل وتحديد المشاركين في المسابقة الدولية.

مسابقة الشيخ الشحات محمد أنور

يذكر أن المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور، وتنطلق فعالياتها من 2 فبراير حتى 6 فبراير 2024، ويشارك بالمسابقة حفظة القرآن الكريم والمبدعون بالإنشاد الديني من 60 دولة عربية وإفريقية وأوروبية.