أستاذ أمراض صدرية يوضح خطورة السجائر الإلكترونية.. هل تسبب السرطان؟

علّق الدكتور أيمن سيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب في جامعة القاهرة سابقا، على تحذير منظمة الصحة العالمية من استخدام السجائر الإلكترونية، قائلا إن الشركات المنتجة روجت للشباب في البداية بأن السجائر الإلكترونية آمنة وعصرية، وهذا الحديث للترويج فقط، لكن ثبت بالفعل أن هناك أعراضا كثيرة ومصاحبة للتدخين من السجائر أو الشيشة الإلكترونية أو حتى التبغ المسخن، قد تصل إلى التسبب في الوفاة.

لا مواصفات قياسية للسجائر الإلكترونية

وأضاف «سالم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المعروض على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف، أنه لا يوجد حتى الآن مواصفات قياسية أو معايرة ثابتة لتركيب السجائر الإلكترونية وما يوضع فيها، وهي تحت التطوير، على عكس السجائر التي لها مواصفات قياسية.

وأشار إلى أن التبغ المسخن مختلف عن «الفيب»، فالأخير عبارة عن محلول يتم استنشاقه عند التسخين بينما التبغ المسخن بالفعل من مكون التبغ نفسه أو «التوباكو» وهو المادة النباتية ومعالَجة بمعالجات كثيرة ومضاف لها مواد وزيوت تجعلها في حالة تقبل التسخين.

وأوضح أن السجائر العادية تحتوي على إشعال السيجارة بالنار ويحرق الورق ويخرج منه غاز أول أكسيد الكربون، والذي له أضرار كثيرة على جسم الإنسان، وعند دخوله الدورة الدموية يحتل مكان ذرات الأكسجين في كرات الدم الحمراء.

هل الشيشة الإلكترونية تسبب السرطان؟

وعن حقيقة تسبب «الفيب» في الإصابة بالسرطان، لفت إلى أن مادة الجلسرين موجودة في «الفيب» أو السجائر والشيشة الإلكترونية، وهذه المادة تُحدث شبورة من الدخان الكثيف في الهواء، موضحا أن هذه المادة لا تسبب السرطان، إلا أنها من مسببات نوع من أنواع الالتهاب الرئوي الدهني الذي يحدث فشلا تنفسيا، وسجلت حالات وفيات من هذه المادة.