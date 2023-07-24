أستاذ صدر بطب الأزهر: كل مكونات السجائر الإلكترونية خطر على صحة الإنسان

حذر الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس أقسام الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، من مخاطر السجائر الإلكترونية على صحة الإنسان، مشيرًا إلى أن كل مكونات السجائر الإلكترونية خطيرة على الإنسان.

خطورة السجائر

وقال صدقي، خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على «cbc»، إن السجائر التقليدية تحتوي على أكثر من 3 آلاف مادة كيمائية بينها آلاف المواد المسرطنة.

وذكر أن المواد الموجودة بالسجائر الإلكترونية، مثل الجلسرين والنيكوتين، والنكهات المختلفة غير معلومة المصدر، التي تثير الجهاز التنفسي؛ تمثل خطرا كبيرا على مرضى الحساسية.